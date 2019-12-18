Суд в США удовлетворил просьбу Бутиной отозвать апелляцию на приговор

Апелляционный суд округа Колумбия удовлетворил ходатайство освобожденной из американской тюрьмы россиянки Марии Бутиной отозвать ее апелляцию на вынесенный приговор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

«Предписано удовлетворить ходатайство и отклонить иск», — говорится в документе.

Бутина обратилась в американский суд с просьбой отклонить свою апелляцию в конце ноября.

Марию Бутину задержали в США в июле 2018 года, где она пребывала по студенческой визе. Ее обвинили в работе иностранным агентом без лицензии, ее приговорили к 18 месяцам лишения свободы. После того, как россиянка пошла на сделку со следствием, ей сократили срок на десять месяцев. После освобождения россиянка вернулась на родину. В России она будет работать в должности эксперта в рабочей группе уполномоченного по правам человека в России по защите прав соотечественников за рубежом.