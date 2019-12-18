Глава Генштаба сообщил о втором этапе успешных испытаний Су-57 в Сирии

Российские истребители пятого поколения Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии. Об этом сообщил на брифинге с военными атташе иностранных государств начальник генштаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов. Его слова приводит издание «Красная звезда».

«Продолжаются испытания самолетов пятого поколения Су-57. Проведена их повторная апробация в Сирии, в ходе которой все запланированные задачи успешно выполнены», — сказал начальник Генштаба.

Он отметил, что в целом авиационные соединения и воинские части в течение года получили 139 современных летательных аппаратов. Герасимов также заявил о плановом развитии сил общего назначения.

«Опыт последних вооруженных конфликтов, и в особенности операции по борьбе с террористами на территории Сирии, дал новый импульс в совершенствовании системы огневого поражения противника, — сказал глава Генштаба.

Су-57 — многофункциональный боевой самолет пятого поколения, разработанный специалистами опытно-конструкторского бюро Сухого. Данный истребитель отличается малой заметностью и повышенной маневренностью. По заявлениям Минобороны, благодаря этим факторам и современным средствам поражения Су-57 превосходит западные аналоги. На авиабазу Хмеймим в Сирии такие самолеты впервые прибыли в ноябре 2018 года.