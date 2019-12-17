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Путин и Макрон оценили результаты встречи «нормандской четверки»

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. В ходе беседы стороны позитивно оценили договоренности на саммите «нормандской четверки», которые идут в русле выполнения минского «комплекса мер», сообщили в пресс-службе Кремля.

Российский президент во время разговора заявил, что необходимо совместно согласованные шаги выполнять последовательно. Среди этих мер «правовое оформление особого статуса Донбасса, обеспечение режима прекращения огня и обмен удерживаемыми лицами». В ходе беседы также обсуждалась проблематика транзита российского газа в страны Европы через территорию Украины. Путин проинформировал французского президента о том, как выполняются российско-турецкие договоренности на северо-востоке страны и в провинции Идлиб.

В ходе беседы Путин и Макрон также обменялись мнениями относительно ситуации в Ливии. Лидеры отметили необходимость разрешения кризиса политико-дипломатическим путем. «В этой связи подтверждена поддержка Россией и Францией посреднических усилий ООН и ФРГ по мирному урегулированию», — добавляется в сообщении.

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Беседа состоялась по инициативе французской стороны.

Ранее Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил ситуацию в Ливии и Сирии.

Теги: Владиммир Путин, Эмманюэль Макрон, телефонный разговор ..., «нормандская четверка», минские договоренности
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