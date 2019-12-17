«Нафтогаз» назвал срок выполнения ключевого условия ЕС для транзита газа

Создание независимой от «Нафтогаза» компании — оператора газотранспортной системы (ГТС) на Украине завершится через несколько дней. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Коболев отметил, что оператор ГТС подал в государственный регулятор (НКРЭКУ)

последние документы, необходимые для сертификации и лицензирования права транспортировать газ с 1 января 2020 года.

«На очередном раунде транзитных переговоров, который состоится послезавтра в Берлине, российская сторона уже не сможет подвергать сомнению способность Украины быстро завершить анбандлинг и перейти на европейские правила работы», — написал Коболев.

Ранее стало известно, что Секретариат Энергетического сообщества Евросоюза (Energy Community) подтвердил, что вновь созданный оператор газотранспортной системы Украины, ГТСУ, отделен от «Нафтогаза», согласно требованиям европейского законодательства.