Россияне не пострадали при стрельбе в Нью-Джерси

Россияне не пострадали при стрельбе в Нью-Джерси

Генконсульство России в Нью-Йорке не получало данных о россиянах, пострадавших во время стрельбы в Джерси-сити. Об этом сообщается на странице диппредставительства в Facebook.

«Информация о наличии российского гражданства у погибших и пострадавших к настоящему моменту не поступала», — говорится в сообщении.

В генконсульстве отметили, что дипломаты держат ситуацию на постоянном контроле и находятся в контакте с местными властями и представителями правоохранительных органов.

По данным властей, в перестрелке в Джерси-сити, штат Нью-Джерси, погибли шесть человек. Среди них оказались полицейский, трое гражданских и два подозреваемых.