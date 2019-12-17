В Новосибирске загорелся склад с баллонами с монтажной пеной

В Новосибирске загорелся склад с баллонами с монтажной пеной

В Советском районе Новосибирска на складе с электрооборудованием и баллонами с монтажной пеной произошел пожар, сообщает управление МЧС по региону.

Информация о возгорании в складском помещении на улице Варшавской поступила вечером 17 декабря. В ликвидации ЧП участвовали 23 человека и восемь единиц техники.

Как сообщил РБК начальник отдела информации и связей с общественностью областного управления МЧС, открытое горение удалось потушить в 20:30 по местному времени (16:30 мск). В результате никто не пострадал. Ведомство уточняет площадь и причины пожара.

15 декабря пожар случился на складе с пухом в селе Довольное в Новосибирской области, его площадь составила 2,1 тыс. кв. км. В момент происшествия сотрудники предприятия были на работе, никто из них не пострадал. Возгорание потушили.