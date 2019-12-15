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В Новосибирской области загорелся склад с пухом

В селе Довольное в Новосибирской области произошел пожар на складе по хранению пуха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по региону.

По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 14:26 по местному времени (10:26 мск). Площадь возгорания составила 2,1 тыс. кв. м. На тушение направили 22 спасателя и восемь единиц техники, указывается в сообщении. Пожар удалось потушить в 21:47 по местному времени (17:47 мск). Информации о погибших и пострадавших нет.

Глава Доволенского района Геннадий Калюжный сообщил агентству, что пожар произошел на складе производства «Сибирский пух». По его словам, работники предприятия присутствовали на складе в момент начала пожара, но никто из них не пострадал. Он отметил, что причины возгорания устанавливают.

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В Башкирии загорелся склад сыпучих продуктов на площади 1,5 тыс. кв. м

14 декабря в Иглинском районе Башкирии произошел пожар на складе с сыпучими продуктами. По данным МЧС, его площадь составила 1,5 тыс. кв. м. В результате возгорания обрушилась часть здания. Информации о пострадавших не было.

Теги: пожар, склад, Новосибирская область
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