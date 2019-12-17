В Казани загорелся склад с мебелью на площади 5,2 тыс. кв. м

В Казани загорелся склад с мебелью на площади 5,2 тыс. кв. м

В Казани загорелся склад на площади 5,2 тыс. кв. м., сообщается на сайте главного управления МЧС по Татарстану.

Предположительно, пожар произошел на складе мебельной фабрики. Информация о возгорании поступила спасателям 16 декабря в 22:07 мск. В результате никто не пострадал.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России отмечает, что пожар локализовали на площади 5,2 тыс. кв. м. В ведомстве «РИА Новости» сообщили, что на место выдвинулся пожарный поезд. В тушении возгорания участвуют 93 человека и 33 единицы техники.

15 декабря в Новосибирске загорелся склад производства «Сибирский пух». Площадь пожара составляла 2,1 тыс. кв. м. Его потушили спустя семь часов. В результате никто не погиб и не пострадал.