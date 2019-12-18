Аветисян рассказал об интересе к покупке санируемого ЦБ банка

Владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян, который вместе с партнерами контролирует банк «Восточный», заявил в интервью РБК об интересе к приобретению Азиатско-Тихоокеанского банка, который сейчас находится на санации ЦБ.

«Если будет такая возможность, то, конечно, есть банки, которые нам были бы интересны на российском рынке с точки зрения приобретения и с последующим объединением», — сказал Аветисян.

Он отметил, что для «Финвижн» интерес представляет Азиатско-Тихоокеанский банк. «И в случае, если ЦБ решит проводить еще один конкурс, мы бы хотели в нем участвовать, так как объединение с АТБ даст максимальный экономический эффект. Плюс идеально ложится в стратегию усиления рыночных позиций банка «Восточный» на Дальнем Востоке», — рассказал Аветисян, допустив, что для цели приобретения может быть размещена допэмиссия.

В прошлом акционеры планировали провести допэмиссию банка для повышения достаточности его капитала. Акционеры «Восточного» — Baring Vostok и «Финвижн», находящиеся в состоянии акционерного конфликта, — в 2018 году договорились выкупить эмиссию на 5 млрд руб. Однако она не состоялась, в том числе, потому что «Финвижн» заблокировала ее проведение в суде. Baring Vostok сообщил, что 5 млрд руб., привлеченные фондом для допэмиссии, возвращаются инвесторам.