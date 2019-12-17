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Папа римский рассекретил расследования случаев педофилии

Папа римский Франциск снял режим секретности с расследований случаев педофилии, в которых обвиняются священнослужители. Соответствующий рескрипт находится на сайте Ватикана.

Распоряжение «О конфиденциальности судебных процессов» снимает режим «папской секретности» с дел, связанных с сексуальным насилием и распространением детской порнографии. В документе уточняется, что «предоставляемая информация должна гарантировать безопасность, целостность и конфиденциальность». При этом инструкция предписывает не препятствовать «осуществлению исполнительных запросов со стороны гражданских судебных органов» и запрещает налагать обязательство хранить молчание на заявителей, потерпевших и свидетелей.

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Одновременно с этим понтифик принял решение изменить закон, касающийся детской порнографии. Папа римский внес соответствующие изменения в «Нормы о более тяжелых преступлениях». Они были изданы в 2001 году и отражали позицию Церкви по преступлениям сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Новая редакция признала порнографию детской, если на материалах присутствуют несовершеннолетние до 18 лет. Предыдущая редакция, принятая в 2014 году, установила возрастной порог на уровне 14 лет.

Теперь новые положения должна одобрить Конгрегация доктрины веры.

В мае папа римский Франциск обязал католических священнослужителей уведомлять церковные власти о случаях сексуальных домогательств или сокрытии подобных фактов. Новый документ предписал епархиям по всему миру организовать доступную систему, которая позволит сообщать о случаях сексуальных преступлений, в том числе педофилии, распространению детской порнографии и принуждению к действиям сексуального характера.

Теги: Ватикан, педофилия, папа римский
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