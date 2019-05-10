Папа римский обязал священников сообщать о сексуальных домогательствах

Папа римский Франциск обязал католических священнослужителей — священников и монахов — уведомлять церковные власти о случаях сексуальных домогательств или сокрытии подобных фактов. Апостольское послание опубликовала пресс-служба Святого престола.

Указ вступает в силу с 1 июня. Новый документ обязывает епархии по всему миру организовать доступную систему, которая позволит сообщать о случаях сексуальных перступлений. Среди них упоминаются педофилия, распространение детской порнографии, а также принуждение к действиям сексуального характера с применением насилия, угрозы или злоупотребления властью.

Кроме того, документ обязывает сообщать о действии или бездействии, которые способствуют вмешательству в расследование подобных случаев или уклонению от него.

Указ также позволяет жертвам или их представителям сообщать о предполагаемых злоупотреблениях со стороны епископов непосредственно Ватикану, минуя епархиальные процедуры. Документ распространяется и на события, которые имели место в прошлом.