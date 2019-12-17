Суд отклонил иск о возмещении ущерба лапшичной от акций протеста в Москве

Симоновский суд Москвы не удовлетворил иск владельца лапшичной «Тянем-потянем» о возмещении ущерба к организаторам несанкционированной акции 3 августа — сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и Георгию Албурову. Об этом сообщает «РИА Новости».

Предприниматель Виталий Толкалов указал, что по требованию арендодателя был вынужден закрыть свое заведение неподалеку от места, где проходила протестная акция. Такое решение было принято в связи с опасением за «целостность и сохранность» имущества. Ущерб от приостановки работы общепита истец оценил в 100 тыс. руб.

Представитель ответчиков на суде отметил, что Толкалов вправе запрашивать возмещение убытков с владельца помещения, так как именно он «не обеспечил доступ к площади в указанное в договоре время».

Как рассказали РБК в Фонде борьбы с коррупцией, их организация пока не ознакомились с решением суда. «Но в целом истец по этому делу не представил доказательств о причинении ему вреда, он сам закрыл свою лапшичную, о чем признался в суде. Таким образом, гражданско-правовая ответственность отсутствует перед ним как у Соболь, так и у Албурова», — заявил глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.