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«Дело 27 июля» ,  
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Суд отклонил иск о возмещении ущерба лапшичной от акций протеста в Москве

Симоновский суд Москвы не удовлетворил иск владельца лапшичной «Тянем-потянем» о возмещении ущерба к организаторам несанкционированной акции 3 августа — сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и Георгию Албурову. Об этом сообщает «РИА Новости».

Предприниматель Виталий Толкалов указал, что по требованию арендодателя был вынужден закрыть свое заведение неподалеку от места, где проходила протестная акция. Такое решение было принято в связи с опасением за «целостность и сохранность» имущества. Ущерб от приостановки работы общепита истец оценил в 100 тыс. руб.

Представитель ответчиков на суде отметил, что Толкалов вправе запрашивать возмещение убытков с владельца помещения, так как именно он «не обеспечил доступ к площади в указанное в договоре время».

Как рассказали РБК в Фонде борьбы с коррупцией, их организация пока не ознакомились с решением суда. «Но в целом истец по этому делу не представил доказательств о причинении ему вреда, он сам закрыл свою лапшичную, о чем признался в суде. Таким образом, гражданско-правовая ответственность отсутствует перед ним как у Соболь, так и у Албурова», — заявил глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.

Акция в поддержку независимых кандидатов на выборы в МГД. Фоторепортаж
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Летом в Москве прошли акции протеста в поддержку незарегистрированных из-за большого процента брака в подписях кандидатов на выборах в Мосгордуму. Несанкционированные акции 27 июля и 3 августа сопровождались массовыми задержаниями. В адрес организаторов акции были поданы иски на компенсацию ущерба, причиненного во время несогласованных мероприятий. Так, «Мосгортрансу» удалось отсудить 1,86 млн руб., ГБУ «Автомобильные дороги» выиграло суд на общую сумму около 5 млн руб., ресторан «Армения» — на 241 тыс. руб., а Московский метрополитен — на 55 тыс. руб.

Теги: протесты, суд, Москва, новости РБК
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