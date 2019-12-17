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Кремль назвал темы для январских переговоров Путина и Эрдогана

На предстоящей в январе встрече президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган, вероятно, будут говорить о Ливии. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

По его словам, Россия выступает «за прекращение кровопролития в Ливии», а также за налаживание диалога между конфликтующими сторонами в поисках решений по выходу из кризиса. Кроме того, на встрече лидеры стран обсудят ситуацию в Сирии, уточник пресс-секретарь

Песков не подтвердил информации о предстоящем российско-турецком саммите по вопросам Сирии в Стамбуле. «Пока нет конкретных планов в графике президента», — сказал представитель Кремля. По словам Пескова, кроме встречи Путина с Эрдоганом в январе других контактов на данный момент не запланировано, однако подчеркнул, что такие планы «могут появляться в графике весьма оперативно».

Так Песков прокомментировал слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, который заявил «РИА Новости», что Стамбул готовит в феврале 2020 года саммит по сирийскому вопросу с участием ФРГ, Франции и Великобритании и отдельно проведет «двусторонний саммит» с Россией.

О том, что Владимир Путин в январе посетит с официальным визитом Турцию, стало известно 15 ноября. Лидеры государства планируют обсудить двустороннее сотрудничество, а также проблемы региона, говорил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калин. Позднее Песков говорил, что поездка будет приурочена к открытию наземной части газопровода «Турецкий поток».

Теги: Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Россия
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