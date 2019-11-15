В Турции заявили о предстоящем визите Путина в середине января

В Турции заявили о предстоящем визите Путина в середине января

Президент России Владимир Путин посетит с визитом Турцию в середине января. Об этом заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калин, передает NTV.

Отмечается, что российский глава государства встретится со своим коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны планируют обсудить состояние российско-турецких отношений, а также проблемы региона, в частности ситуацию в Сирии.

22 октября Эрдоган приехал в Сочи, чтобы провести переговоры с Путиным по поводу начатой 9 октября Анкарой военной операции «Источник мира», направленной против курдских отрядов в Сирии. По итогам встречи президенты подписали меморандум, где Турция обязалась прекратить наступление, а Москва вместе с Дамаском — проконтролировать отвод курдских формирований от сирийско-турецкой границы.

Позднее 12 ноября Эрдоган посетил Белый дом, где президент США Дональд Трамп убеждал турецкого лидера отказаться от поставок российских ЗРК С-400 в пользу американских Patriot. По итогам визита глава Турции заявил, что не намерен вестись на уговоры Вашингтона.