В Москве эвакуировали более десяти судов

В Москве эвакуировали более десяти судов

В Москве эвакуировали суды после анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

Там пояснили, что эвакуированы Кунцевский, Тимирязевский, Чертановский, Хорошевский, Перовский, Зюзинский, Хамовнический, Головинский, Коптевский, Зеленоградский, Кузьминский, Щербинский и Преображенский суды.

В пресс-службе Верховного суда сообщили РБК, что здание эвакуировали. О причинах эвакуации не сообщается.

Комментируя сообщения об эвакуации столичных школ, в пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК заявили, что не располагают соответствующей информацией. РБК направил запрос в пресс-службу Департамента образования и науки города Москвы.

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