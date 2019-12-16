Суды Москвы и Санкт-Петербурга вновь эвакуировали из-за угрозы взрыва

В Москве из-за анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах были эвакуированы 11 районных судов, сообщили РБК в пресс-службе Московского городского суда.

«Были эвакуированы Щербинский, Савеловский, Кунцевский, Дорогомиловский, Коптевский, Зюзинский, Хамовнический, Кузьминский, Хорошевский, Чертановский и Никулинский суды», — сказал представитель пресс-службы.

После проверки Зюзинский, Хамовнический и Кунцевский суды вернулись к работе.

По аналогичной причине в понедельник были эвакуированы четыре районных суда в Санкт-Петербурге — Куйбышевский, Петродворцовый, Сестрорецкий и Приморский. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, отметив, что Петродворцовый и Сестрорецкий уже вернулись к работе.

Анонимные угрозы в суды столицы и Петербурга стали поступать с 28 ноября. Неизвестные потребовали у бизнесмена Константина Малофеева вернуть «долг в 120 биткоинов» и заявили, что продолжат отправлять сообщения о минировании.