Синоптик спрогнозировал тепло и облачность во вторник в Москве

Во вторник в Москве и Подмосковье ожидается теплая облачная погода, возможны небольшие осадки, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Вечером местами очаги туманов и густых дымок, ветер юго-западный — 4–9 м/с», — отметил эксперт. По его словам, в Москве во вторник будет от +2 до +4 градусов, в области — от 0 до +5 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что теплая погода в середине текущей недели может побить температурный рекорд. Эксперт уточнил, что на 18-е и 19 декабря рекордная отметка составляет +5,3 градуса. По словам Леуса, в среду температура будет от +2 до +4 градусов, а в среду может возрасти до +5.

Эксперт Гидрометцентра Роман Вильфанд посоветовал москвичам не ждать снега в ближайшие две недели. При этом он отметил, что прогнозы не всегда сбываются и стоит «сохранять надежду» на снег до конца текущего года.