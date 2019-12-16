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Синоптики допустили рекордно теплую погоду в Москве в середине недели

В середине недели теплая погода в Москве может побить рекорд, который для 18 и 19 декабря составляет +5,3 градуса, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в среду температура воздуха составит +2–4 градуса, а вот в четверг может достигнуть +5 градусов.

«Вероятность того, что рекорд будет обновлен в среду, совсем не велика. Вероятность того, что рекорд будет обновлен в четверг, есть, но не 100-процентная», — отметил синоптик. Тем не менее, по его словам, в эти два дня температура будет превышать климатическую норму на 7–8 градусов.

«Это очень тепло для середины декабря», — добавил Леус.

Ранее Леус рассказал, что снега в столице не стоит ждать ранее 25 декабря. В ближайшую пятницу начнется похолодание, температура опустится до значений от 0 до -2. При этом осадки будут небольшие и закончатся до того, как наступят минусовые температуры.

Теги: погода, прогноз, декабрь, новости РБК
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