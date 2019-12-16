Синоптики посоветовали ждущим снега москвичам надеяться на волшебство

В ближайшее время в московском регионе не стоит ждать выпадения снега, сообщил РБК и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Сейчас мы не видим условий для выпадения снега до конца этой недели и даже начала следующей недели. Но до конца года еще далеко, а потом идет надежда на чудо», — сказал он, добавив, что «тут уж одна надежда на волшебство».

Вильфанд напомнил, что метеорологические прогнозы «далеко не всегда бывают верными», и посоветовал сохранять надежду.

Отсутствия снега до конца декабря также ожидают в центре погоды «Фобос». «Есть небольшая вероятность того, что снег выпадет в последнюю неделю уходящего года, но вопрос, задержится ли он. Скорее всего, в новогоднюю ночь нас ожидают околонулевые температуры», — пояснял ведущий специалист центра Михаил Леус.

Он уточнял, что в середине текущей недели — 18 и 19 декабря — температура воздуха может подняться до рекордных 5,3 градусов тепла.