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СК показал видео дома подозреваемого в насилии над ребенком из Ленобласти

Следственный комитет (СК) опубликовал видео, на котором запечатлен ход следственных действий в доме мужчины из Ленинградской области, которого подозревают в совершении сексуального насилия в отношении 13-летней дочери.

На видео можно увидеть, как сотрудники СК заходят в дом и осматривают внутренние помещения. В подборке фотографий, размещенной СК в видеоклипе на его канале на сервисе YouTube, можно увидеть снимки пистолетов и другого оружия, а также внутренних помещений дома подозреваемого, в котором проживало шестеро детей.

Видео: Следственный комитет РФ

Накануне во время обыска в частном доме в деревне Химози Гатчинского района Ленинградской области были обнаружены и изъяты боеприпасы, огнестрельное оружие, а также электронные носители информации и иные предметы, «представляющие интерес для следствия». 46-летнего мужчину подозревают в том, что он неоднократно подвергал сексуальному насилию свою малолетнюю дочь. СК завел уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ («Изнасилование малолетней»).

В настоящее время владелец дома задержан, следствие намерено попросить суд заключить задержанного под стражу.

Теги: Следственный комитет
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