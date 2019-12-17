Депутат Гусева назвала вырванными из контекста слова о малоимущих и НДФЛ

Депутат Гусева назвала вырванными из контекста слова о малоимущих и НДФЛ

Депутат Госдумы от «Единой России», первый заместитель главы думского комитета по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала хайпом и политическим заказом публикации СМИ, в которых говорилось о том, что она сравнивала малоимущих граждан с уголовниками.

«Политические оппоненты мои слова вырвали из контекста», — заявила Гусева «РИА Новости».

По ее словам, «политические провокации» вызваны ее публикацией в социальной сети Instagram, в которой она «потребовала от «Почты России» и энергетиков навести порядок с тарифами».

Ранее в Сети разошлось видео, предположительно записанное на заседании комитета по бюджету и налогам Госдумы, где Гусева высказалась против освобождения малоимущих от уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ).