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Депутат Гусева назвала вырванными из контекста слова о малоимущих и НДФЛ

Депутат Госдумы от «Единой России», первый заместитель главы думского комитета по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала хайпом и политическим заказом публикации СМИ, в которых говорилось о том, что она сравнивала малоимущих граждан с уголовниками.

«Политические оппоненты мои слова вырвали из контекста», — заявила Гусева «РИА Новости».

По ее словам, «политические провокации» вызваны ее публикацией в социальной сети Instagram, в которой она «потребовала от «Почты России» и энергетиков навести порядок с тарифами».

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Ранее в Сети разошлось видео, предположительно записанное на заседании комитета по бюджету и налогам Госдумы, где Гусева высказалась против освобождения малоимущих от уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ).

Свою позицию женщина на видео объяснила тем, что среди малоимущих есть люди, которые никогда не работали и жили на полученные от государства средства. «Эти люди могли ни одного дня не работать, сидеть в тюрьме, где их охраняли, кормили. Потом вышел из тюрьмы — и давай еще здесь ему дадим полную возможность не платить налоги», — говорит женщина. После этого она предлагает созвать рабочую группу, которая просчитает «экономику» этого предложения с помощью экспертов.

Видеозапись, разошедшаяся в Сети, маркирована ресурсом «Накануне.Ru», однако на самом сайте издания найти ее сейчас невозможно. Нет видеозаписи с заседания комитета по бюджету и налогам и на сайте Госдумы.

Гусева пояснила «РИА Новости», что вопрос о введении прогрессивной шкалы НДФЛ обсуждался на заседании комитета два месяца назад, однако видеоролик с ее выступлением начал распространяться в начале этой недели.

О том, что российские власти могут обсудить возможность освобождения малоимущих граждан от уплаты НДФЛ, РБК сообщал в апреле. Тогда в аппарате российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений говорили, что эта мера может коснуться россиян, чьи доходы после вычета подоходного налога оказываются ниже прожиточного минимума (речь идет о заработной плате менее 13 тыс. руб. в среднем по стране).

Теги: депутат, Ирина Гусева, НДФЛ
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