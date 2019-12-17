Три человека погибли из-за аварии с грузовиком и автобусом под Черниговом

Три человека погибли из-за аварии с грузовиком и автобусом под Черниговом

Три человека погибли, еще 15 пострадали при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В сообщении говорится, что авария произошла 16 декабря в 22:40 по местному времени (23:40 мск) в Бахмачском районе на востоке Черниговской области Украины. Из-за столкновения трое человек погибли, еще 15 госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

Издания «ТСН Украина» и «112.ua» со ссылкой на сообщение Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям пишут, что автобус следовал по маршруту Херсон — Москва.

Днем 16 декабря три человека погибли из-за столкновения двух легковых автомобилей в Новочебоксарске в Чувашии. По предварительной информации, один из автомобилей выехал на встречную полосу.