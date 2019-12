SpaceX не поймала створки обтекателя Falcon 9 в сети

Операция американской компании SpaceX по посадке обтекателя ракеты-носителя Falcon 9 прошла неудачно. Об этом сообщается в аккаунте компании в Twitter.

Суда под названиями Ms. Tree and Ms. Chief «немного упустили» две детали корабля. Они должны были поймать две створки обтекателя в сети.

«Команда занимается их поисками для потенциального использования в будущем полете», — говорится в сообщении SpaceX. В компании отметили, что Falcon 9 вывел спутники JCSAT-18/Kacific1 на земную орбиту.

Ракету-носитель запускали с мыса Канаверал в штате Флорида. Компании удалось посадить первую ступень Falcon 9 на плавучую платформу под названием Of Course I Still Love You («Конечно, я все еще тебя люблю»). Эту ступень использовали уже в третий раз.