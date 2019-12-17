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SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с коммерческими спутниками

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX стартовала с мыса Канаверал, штат Флорида. Об этом сообщается в аккаунте компании в Twitter.

Ракета должна вывести на орбиту спутник, разработанный Boeing. Компания предоставила в нем место для двух клиентов — японского поставщика услуг платного телевидения и сингапурской компании Kratos. Они поместили в него два своих спутника JCSAT-18 и Kacific-1.

Первая ступень ракеты приземлилась на плавучей платформе под названием Of Course I Still Love You («Конечно, я все еще тебя люблю»). В SpaceX отметили, что эта посадка стала для бустера третьей. Суда компании также попытаются поймать в сети две створки обтекателя.

В середине ноября SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на орбиту 60 спутников Starlink. Они предназначались для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.

Теги: SpaceX, Falcon 9
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