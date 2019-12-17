Фигурантку дела о хищениях у банка «Югра» отпустили из СИЗО

Фигурантку дела о хищениях у банка «Югра» отпустили из СИЗО

Мосгорсуд перевел под домашний арест экс-директора столичного филиала «Югры» Нину Чернову, которая является фигурантом уголовного дела в отношении бывшего главного акционера банка Алексея Хотина, обвиняемого в хищении 7,5 млрд руб., передает ТАСС.

Под домашним арестом Чернова будет находиться до 14 февраля. По версии следствия, она выдавала заведомо невозвратные кредиты, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Уголовное дело по факту хищения 7,5 млрд руб. у банка «Югра» завели в январе 2019 года по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата, совершенные группой или в особо крупном размере). Хотина задержали в апреле. Помимо него, суд отправил под домашний арест экс-главу банка Алексея Нефедова и бывшего председателя правления Дмитрия Шиляева. Никто из них вины не признал. Предварительное следствие продлится до 18 февраля.

В августе «Коммерсантъ» сообщал, что сумма ущерба в деле о хищениях из банка «Югра» выросла почти в 27 раз — с 7,5 млрд до 200 млрд руб. Банк признали банкротом в 2018 году.