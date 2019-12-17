Ученые назвали вызывающие самое тяжелое похмелье напитки

Употребление хереса и портвейна может вызвать сильнейшее похмелье, сообщил ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски, передает Daily Mail.

По его словам, быстрое опьянение от хереса и портвейна связано с их крепостью — около 20%. С одной стороны, эти напитки содержат относительно высокое количество алкоголя, а с другой — всасываются быстрее других. Так, крепкий алкоголь медленнее усваивается, поскольку подавляет работу клеток желудка, а пиво не приведет к быстрому опьянению из-за низкого градуса.

Ученый также посоветовал не чередовать алкоголь и воду: это не только не поможет избежать быстрого опьянения и похмелья, но и приведет к той самой легко усваивающейся 20-процентной концентрации. По этой причине не следует смешивать и слабоалкогольные напитки с тяжелыми, добавил Сосабовски.

Согласно исследованию компании Nielsen, на покупку алкоголя к новогоднему столу россияне готовы потратить в среднем около 3,7 тыс. руб. Так, 84% планируют приобрести к празднику шампанское, водку решили купить 35% опрошенных. Однако самым популярным напитком в дни перед Новым годом и после него стало пиво, сообщили эксперты Rate&Goods.