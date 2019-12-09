Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 декабря
USD ЦБ: 63,72 (-0,1) Quote, 06 дек, 13:22
Курс евро на 7 декабря
EUR ЦБ: 70,76 (+0,03) Quote, 06 дек, 13:22
Конец советской парадигмы: готовы ли миллениалы перенять бизнес родителей Pro, 07:54 Как спасти рыбный завод постами в Instagram РБК и Открытие, 07:45 В Иркутской области загорелось общежитие педагогического колледжа Общество, 07:43 Суд отправил под домашний арест подозреваемого в пытках полицейского Общество, 07:42 Эксперты оценили траты россиян на алкоголь на Новый год Общество, 07:23 Протесты фанатов, угрозы Гинера и поражение «Спартака». Итоги тура РПЛ Спорт, 07:17 Желающих поменять Конституцию россиян стало в полтора раза больше Общество, 07:00 Роскошь и инвестиции: как состоятельные люди вкладывают в себя и будущее РБК и Райффайзенбанк, 06:58 СМИ узнали о нападении с яйцами на митинговавших в Париже украинцев Политика, 06:48 В Минкомсвязи разработали новый сервис для купли-продажи машин Общество, 06:46 Вредные советы для вашего бизнеса РБК и УРАЛСИБ, 06:10 Конкуренция за кадры вынудила компании готовиться к повышению зарплат Общество, 06:01 В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору рыбных консервов Общество, 05:45 СМИ узнали о предложении приватизировать 5-10% акций РЖД Бизнес, 05:01
Общество ,  
0 
Эксперты оценили траты россиян на алкоголь на Новый год

На покупку алкоголя для новогоднего стола россияне в среднем готовы потратить около 3,7 тыс. руб. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на материалы Nielsen.

Как следует из результатов проведенного компанией исследования, 84% респондентов заявили, что планируют приобрести к новогоднему ужину шампанское и игристые вина. 59% опрошенных сообщили, что у них на новогоднем столе появится вино, в то время как 40% респондентов сообщили о планах купить для праздничного застолья водку. По данным «Известий», траты на алкогольные напитки составляют 35% от всей стоимости новогодней корзины продукции. Как сообщил изданию глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФФРА) Вадим Дробиз, не существует сезонных скачков цен на алкоголь, в том числе в предновогодний период.

Общество
Эксперты оценили затраты россиян на новогодний ужин в 10 тыс. руб.

Как отмечается в исследовании Nielsen, среди безалкогольных напитков на Новый год первое место заняли фруктовые соки (их предпочли 77% россиян). На второй строчке оказались газированные напитки, их планирует приобрести половина респондентов. Помимо этого, 44% опрошенных намерены купить к праздничному столу минеральную воду.

В 2018 году, по итогам исследования Deloitte, россияне собирались потратить на подготовку к Новому году в среднем 16,9 тыс. руб. По данным опроса, большая часть (47%) расходов тогда тоже приходилась на еду и напитки. При этом еще 42% средств респонденты планировали потратить на подарки, а остальные деньги — на развлечения.

Теги: Новый год, еда, новогодние расходы
Материалы по теме
Эксперты оценили затраты россиян на новогодний ужин в 10 тыс. руб.
Общество
Дед Мороз назвал свой подарок Путину на Новый год
Общество
Сервис для путешественников назвал выгодные направления на Новый год
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter