Эксперты оценили траты россиян на алкоголь на Новый год

На покупку алкоголя для новогоднего стола россияне в среднем готовы потратить около 3,7 тыс. руб. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на материалы Nielsen.

Как следует из результатов проведенного компанией исследования, 84% респондентов заявили, что планируют приобрести к новогоднему ужину шампанское и игристые вина. 59% опрошенных сообщили, что у них на новогоднем столе появится вино, в то время как 40% респондентов сообщили о планах купить для праздничного застолья водку. По данным «Известий», траты на алкогольные напитки составляют 35% от всей стоимости новогодней корзины продукции. Как сообщил изданию глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФФРА) Вадим Дробиз, не существует сезонных скачков цен на алкоголь, в том числе в предновогодний период.

Как отмечается в исследовании Nielsen, среди безалкогольных напитков на Новый год первое место заняли фруктовые соки (их предпочли 77% россиян). На второй строчке оказались газированные напитки, их планирует приобрести половина респондентов. Помимо этого, 44% опрошенных намерены купить к праздничному столу минеральную воду.

В 2018 году, по итогам исследования Deloitte, россияне собирались потратить на подготовку к Новому году в среднем 16,9 тыс. руб. По данным опроса, большая часть (47%) расходов тогда тоже приходилась на еду и напитки. При этом еще 42% средств респонденты планировали потратить на подарки, а остальные деньги — на развлечения.