В УПЦ заявили о захвате «воинами АТО» храма в Ивано-Франковской области

В УПЦ заявили о захвате «воинами АТО» храма в Ивано-Франковской области

Неизвестные захватили помещение Димитровского храма Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщается на сайте Ивано-Франковской епархии.

По ее данным, инцидент произошел 15 декабря в селе Пробойновка. В епархии рассказали, что после богослужения неизвестные, представившиеся «воинами АТО», сломали замки, захватили помещение храма, а затем опечатали его двери.

«При содействии местных властей община Димитровского храма УПЦ вместе с настоятелем храма оказались на улице и лишены права молиться в собственном храме», — говорится в сообщении.

В епархии сообщили, что в марте 2019 года председатель сельского совета провел собрание жителей Пробойновки, на котором приняли решение о переходе общины храма в подчинение новой Православной церкви Украины (ПЦУ). В УПЦ отметили, что в этом собрании не участвовали настоятель храма и прихожане, поэтому оно не имеет юридической силы. Однако общество храма включили в юрисдикцию ПЦУ.