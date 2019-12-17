Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 62,77 (+0,21) Quote, 16 дек, 12:17
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 69,94 (+0,08) Quote, 16 дек, 12:17
Россия увеличила вложения в гособлигации США почти до $10,7 млрд Финансы, 04:40 В УПЦ заявили о захвате «воинами АТО» храма в Ивано-Франковской области Общество, 04:33 Киев отверг предложение привлечь ДНР и ЛНР к «нормандскому формату» Политика, 04:08 РЖД показали фотографии обновленного интерьера «Сапсана» Общество, 03:54 SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с коммерческими спутниками Технологии и медиа, 03:47 «Нью-Джерси Девилз» обменял лучшего хоккеиста НХЛ 2018 года Спорт, 03:38 «Лацио» победил «Кальяри» благодаря двум голам в добавленное время Спорт, 03:27 Госдеп США назвал преждевременным ослабление санкций против КНДР Политика, 03:21 Старейшая супружеская пара в мире из США отметила 80-ю годовщину свадьбы Общество, 02:59 Российский фильм попал в шорт-лист кинопремии «Оскар» Общество, 02:45 СМИ узнали о решении признать незаконным расширение полномочий Зеленского Политика, 02:24 Boeing решила приостановить выпуск самолетов 737 MAX Бизнес, 02:06 СК завел дело о сексуальном насилии над ребенком под Гатчиной Общество, 01:58 Трамп заявил о возможном разочаровании в случае новых разработок КНДР Политика, 01:52
Раскол церкви ,  
0 
В УПЦ заявили о захвате «воинами АТО» храма в Ивано-Франковской области

Неизвестные захватили помещение Димитровского храма Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщается на сайте Ивано-Франковской епархии.

По ее данным, инцидент произошел 15 декабря в селе Пробойновка. В епархии рассказали, что после богослужения неизвестные, представившиеся «воинами АТО», сломали замки, захватили помещение храма, а затем опечатали его двери.

Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ
Общество

«При содействии местных властей община Димитровского храма УПЦ вместе с настоятелем храма оказались на улице и лишены права молиться в собственном храме», — говорится в сообщении.

В епархии сообщили, что в марте 2019 года председатель сельского совета провел собрание жителей Пробойновки, на котором приняли решение о переходе общины храма в подчинение новой Православной церкви Украины (ПЦУ). В УПЦ отметили, что в этом собрании не участвовали настоятель храма и прихожане, поэтому оно не имеет юридической силы. Однако общество храма включили в юрисдикцию ПЦУ.

УПЦ заявила о захвате сторонниками новой церкви храма в Ровенской области
Общество

По заявлению епархии, иногда в храм приходили священники, представляющие новую церковь, и небольшое количество верующих. В УПЦ добавили, что они оказывали давление на прихожан и совершали в храме богослужения.

В середине декабря 2018 года на Украине прошел объединительный собор, по итогам которого создали ПЦУ. Его предстателем стал митрополит Епифаний. Затем Вселенский патриархат выдал новой церкви томос об автокефалии. Русская православная церковь не признала итоги собора.

14 декабря Епифаний объявил о юридическом прекращении существования Патриархии Украинской автокефальной православной церкви и Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Теги: Украина, УПЦ, храм, захват
Материалы по теме
Православная церковь Украины сообщила о признании Церковью всея Африки
Общество
Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter