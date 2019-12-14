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Раскол церкви ,  
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Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ

Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Патриархия Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) юридически перестали существовать. Об этом заявил предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний.

На своей странице в Facebook замглавы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря написал, что митрополит сделал заявление во время заседания Архиерейского собора.

Политика
ПЦУ заявила о признании ее автокефалии Элладской православной церковью

15 декабря 2018 года на Украине прошел объединительный собор, на котором объявили о создании ПЦУ, в которую вошли неканонические церковные структуры, в частности УАПЦ. Предстоятелем новой церкви стал митрополит Епифаний.

Вселенский патриархат выдал ПЦУ томос об автокефалии. Русская православная церковь (РПЦ) не признала собор и его итоги.

В октябре 2019 года на Архиерейском соборе Элладская православная церковь (ЭПЦ) признала право патриарха Константинопольского предоставлять автокефалию новой украинской церкви. РПЦ пригрозила ЭПЦ разрывом молитвенного общения. В конце месяца ПЦУ сообщила, что Элладская церковь признает ее автокефалию и Епифания в качестве митрополита Киевского и всея Украины.

Теги: Украина, церковь, митрополит
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