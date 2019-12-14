Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ

Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Патриархия Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) юридически перестали существовать. Об этом заявил предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний.

На своей странице в Facebook замглавы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря написал, что митрополит сделал заявление во время заседания Архиерейского собора.

15 декабря 2018 года на Украине прошел объединительный собор, на котором объявили о создании ПЦУ, в которую вошли неканонические церковные структуры, в частности УАПЦ. Предстоятелем новой церкви стал митрополит Епифаний.

Вселенский патриархат выдал ПЦУ томос об автокефалии. Русская православная церковь (РПЦ) не признала собор и его итоги.