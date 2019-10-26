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Раскол церкви ,  
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УПЦ заявила о захвате сторонниками новой церкви храма в Ровенской области

Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Свято-Покровский храм Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Бедераж Ровенской области. Об этом телеканалу «112 Украина» заявил викарий Ровенской епархии, епископ Дубенский.

«Сейчас, нарушая все договоренности с властными структурами и между собой, активисты ПЦУ ворвались в храм», — сказал он.

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По его словам, около 06:15 мск они взломали замки и вошли в церковь, после чего закрылись в ней. Епископ добавил, что захватом руководил бывший председатель Здолбуновской госадминистрации Сергей Кондрачук.

Дубенский рассказал, что также присутствовали представители «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в России). Телеканал отмечает, что местные жители вызвали полицейских. Они следят за порядком, чтобы не произошло столкновений.

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В середине декабря 2018 года в Киеве состоялся объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины. Ее главой избрали митрополита Епифания. Вселенский патриархат выдал новой церкви томос об автокефалии. Русская православная церковь итоги собора не признала.

В начале февраля сторонники ПЦУ захватили храм Успения Пресвятой Богородицы в селе Онишковцы Тернопольской области, а в марте вместе с членами «Правого сектора» напали на прихожан в храме Преображенской религиозной общины УПЦ.

Теги: УПЦ, Украина, храм
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