УПЦ заявила о захвате сторонниками новой церкви храма в Ровенской области

Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Свято-Покровский храм Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Бедераж Ровенской области. Об этом телеканалу «112 Украина» заявил викарий Ровенской епархии, епископ Дубенский.

«Сейчас, нарушая все договоренности с властными структурами и между собой, активисты ПЦУ ворвались в храм», — сказал он.

По его словам, около 06:15 мск они взломали замки и вошли в церковь, после чего закрылись в ней. Епископ добавил, что захватом руководил бывший председатель Здолбуновской госадминистрации Сергей Кондрачук.

Дубенский рассказал, что также присутствовали представители «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в России). Телеканал отмечает, что местные жители вызвали полицейских. Они следят за порядком, чтобы не произошло столкновений.