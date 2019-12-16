МИД отверг выводы доклада ООН о жестоком обращении ФСБ с украинцами

МИД России отвергает обвинения в жестоком обращении с гражданами Украины со стороны сотрудников ФСБ. Так дипведомство прокомментировало доклад Наблюдательной миссии ООН на Украине.

«Призываем экспертов опираться на официальные источники информации при подготовке докладов», — говорится в сообщении. Также в МИД напомнили, что «в мандат Наблюдательной миссии по правам человека на Украине не входит рассмотрение ситуации в третьих странах», и таким образом, оценка ситуации в Крыму, который является территорией России, не входит в сферу ответственности миссии.

В МИД разделили обеспокоенность ООН из-за нарушений прав со стороны украинских властей. В частности, ведомство обратило внимание на пытки, произвольные задержания, жестокое обращение с жителями Донбасса, несоблюдение прав на честное судебное разбирательство, касающееся вооруженного конфликта, и других.

В дипведомстве заявили, что на судебных заседаниях по убийствам в Одессе в 2014 году присутствуют представители праворадикальных группировок, что оказывает психологическое давление на судей и мешает независимости процесса.