Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаРэп как литература
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Экономика шеринга
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 62,77 (+0,21) Quote, 16 дек, 12:17
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 69,94 (+0,08) Quote, 16 дек, 12:17
Кто получил Премию РБК 2019. Фоторепортаж Общество, 00:16  Судмедэксперты назвали причину смерти сооснователя «Белых касок» Политика, 00:08 Baring Vostok отказался от новых инвестиций в банк «Восточный» Финансы, 16 дек, 23:47 Кузнецова попросила начать проверки из-за истории с ребенком в Омске Общество, 16 дек, 23:40 Аналитики составили рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия Технологии и медиа, 16 дек, 23:28 МИД отверг выводы доклада ООН о жестоком обращении ФСБ с украинцами Политика, 16 дек, 23:21 Захарова отреагировала на отказ во въезде на Украину журналистам НТВ Политика, 16 дек, 23:08 В частном доме с детьми под Гатчиной нашли склад оружия Общество, 16 дек, 22:59 СБУ инсценировала нападение на депутата Верховной рады Общество, 16 дек, 22:42 Власти Москвы назвали подарком ошибочно зачисленные на «Тройку» ₽20 тыс. Общество, 16 дек, 22:39 Как развить креативность. 30 практических советов РБК и Xiaomi, 16 дек, 22:36 В Москве вручили Премию РБК 2019 Бизнес, 16 дек, 22:30 Журналистам телеканала «Звезда» на три года запретили въезд на Украину Общество, 16 дек, 22:29 НТВ сообщил об отказе во въезде на Украину третьему журналисту Политика, 16 дек, 22:14
Политика ,  
0 
МИД отверг выводы доклада ООН о жестоком обращении ФСБ с украинцами

МИД России отвергает обвинения в жестоком обращении с гражданами Украины со стороны сотрудников ФСБ. Так дипведомство прокомментировало доклад Наблюдательной миссии ООН на Украине.

«Призываем экспертов опираться на официальные источники информации при подготовке докладов», — говорится в сообщении. Также в МИД напомнили, что «в мандат Наблюдательной миссии по правам человека на Украине не входит рассмотрение ситуации в третьих странах», и таким образом, оценка ситуации в Крыму, который является территорией России, не входит в сферу ответственности миссии.

В ООН заявили о 3344 погибших мирных жителях в Донбассе с 2014 года
Общество

В МИД разделили обеспокоенность ООН из-за нарушений прав со стороны украинских властей. В частности, ведомство обратило внимание на пытки, произвольные задержания, жестокое обращение с жителями Донбасса, несоблюдение прав на честное судебное разбирательство, касающееся вооруженного конфликта, и других.

В дипведомстве заявили, что на судебных заседаниях по убийствам в Одессе в 2014 году присутствуют представители праворадикальных группировок, что оказывает психологическое давление на судей и мешает независимости процесса.

Суд ООН отчитался о расследовании военных преступлений в Донбассе
Политика

По мнению российского МИДа, подобные случаи говорят о том, что украинские власти не могут «проявить политическую волю и провести беспристрастные расследования» по нарушениям прав человека со стороны Вооруженных сил и Службы безопасности страны.

12 декабря глава миссии ООН Матильда Богнер рассказала, что с 2014 года на Донбассе погибли как минимум 3344 мирных жителя и более 7 тыс. человек с обеих сторон пострадали. Она отметила, что в 2019 году всего были убиты 26 человек и еще 136 получили ранения. По ее словам, этот показатель стал самым низким с начала конфликта в регионе. Международный уголовный суд ООН подсчитал, что, предположительно, в текущем году обе стороны совершили 1,2 тыс. военных преступлений.

Теги: МИД России, Украина, ФСБ, ООН
Материалы по теме
Суд ООН отчитался о расследовании военных преступлений в Донбассе
Политика
В ООН заявили о 3344 погибших мирных жителях в Донбассе с 2014 года
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter