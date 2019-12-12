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В ООН заявили о 3344 погибших мирных жителях в Донбассе с 2014 года

С начала конфликта в 2014 году на территории Донбасса погибли как минимум 3344 мирных жителя, более 7 тыс. человек с обеих сторон получили ранения. Об этом заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер.Трансляция велась в Facebook.

По ее словам, в этом году за период с 16 сентября по 15 ноября были убиты шесть гражданских, еще 36 человек получили ранения. Всего в 2019 году 26 человек были убиты, 136 — пострадали.

Как отметила Богнер, что этот показатель стал самым низким по сравнению с цифрами предыдущих лет с начала конфликта в Донбассе (например, в 2018 году погибших и пострадавших было на 40% больше).

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Богнер добавила, что сторонам конфликта нужно сделать все возможное, чтобы полностью сократить количество жертв среди гражданского населения. По ее словам, для этого важно соблюдать режим полного прекращения огня, закрепленный в коммюнике по итогам саммита в «нормандском формате», состоявшегося 9 декабря.

Международный уголовный суд (МУС) ООН в декабре представил доклад по сложившейся ситуации на востоке Украины. Согласно его оценке, с начала конфликта в Донбассе в связи с боевыми действиями погибли 3339 граждан, включая 147 детей, 1053 женщины и 1804 мужчин. Ранения большинство пострадавших получили от обстрелов, от которых пострадали территории, занимаемые как ополченцами, так и армией Украины, говорилось в документе.

В коммюнике по итогам «нормандского саммита» незамедлительные меры по стабилизации ситуации в Донбассе указаны в первом пункте. Стороны договорились установить перемирие до конца 2019 года, а также создать три новых района отвода сил к концу марта 2020-го.

Теги: ООН, Донбасс
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