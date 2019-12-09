Суд ООН отчитался о расследовании военных преступлений в Донбассе

Гаагский Международный уголовный суд ООН опубликовал доклад с оценкой ситуации на востоке Украины и в Крыму. Россия в 2016 году отказалась участвовать в работе суда

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Международный уголовный суд (МУС) ООН опубликовал отчет (*.pdf) по предварительным расследованиям за 2019 год. Отдельная статья доклада посвящена ситуации на Украине и в Крыму.

В документе описываются проведенная следователями МУС в 2019 году работа и планы дальнейших действий. Россия не участвует в этом процессе, называя его противоречащим национальным интересам и «реальности».

В отчете о ситуации в Донбассе сказано, что офис Верховного комиссара ООН по правам человека с апреля 2014 по август 2019 года зафиксировал на востоке Украины 3339 случаев гибели гражданского населения в связи с боевыми действиями, включая 147 детей, 1053 женщины и 1804 мужчин. Более 7 тыс. человек получили ранения, большая часть из них — в результате обстрелов, от которых пострадали территории, занимаемые как ополченцами, так и армией Украины. В отчете отмечается, что тяжелую артиллерию используют обе стороны конфликта.

Офис МУС зафиксировал более 1,2 тыс. случаев предположительных военных преступлений в Донбассе. Подозреваемыми в их совершении являются представители обеих сторон, но большая часть тяжелых преступлений, полагают в Гааге, была совершена представителями самопровозглашенных республик. Эти преступления относятся к юрисдикции Международного уголовного суда ООН.