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Суд ООН отчитался о расследовании военных преступлений в Донбассе
Гаагский Международный уголовный суд ООН опубликовал доклад с оценкой ситуации на востоке Украины и в Крыму. Россия в 2016 году отказалась участвовать в работе суда
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Международный уголовный суд (МУС) ООН опубликовал отчет (*.pdf) по предварительным расследованиям за 2019 год. Отдельная статья доклада посвящена ситуации на Украине и в Крыму.

В документе описываются проведенная следователями МУС в 2019 году работа и планы дальнейших действий. Россия не участвует в этом процессе, называя его противоречащим национальным интересам и «реальности».

В отчете о ситуации в Донбассе сказано, что офис Верховного комиссара ООН по правам человека с апреля 2014 по август 2019 года зафиксировал на востоке Украины 3339 случаев гибели гражданского населения в связи с боевыми действиями, включая 147 детей, 1053 женщины и 1804 мужчин. Более 7 тыс. человек получили ранения, большая часть из них — в результате обстрелов, от которых пострадали территории, занимаемые как ополченцами, так и армией Украины. В отчете отмечается, что тяжелую артиллерию используют обе стороны конфликта.

Офис МУС зафиксировал более 1,2 тыс. случаев предположительных военных преступлений в Донбассе. Подозреваемыми в их совершении являются представители обеих сторон, но большая часть тяжелых преступлений, полагают в Гааге, была совершена представителями самопровозглашенных республик. Эти преступления относятся к юрисдикции Международного уголовного суда ООН.

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«Пророссийские казаки» ответили на обвинения Украины о казнях в Донбассе

В начале декабря генеральная прокуратура Украины передала в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге материалы о внесудебных казнях девяти украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Дебальцево в 2014–2015 годах. По версии Киева, их совершили бойцы пророссийской группы «Казачий союз «Область войска Донского». Отвечая на эти обвинения, в разговоре с РБК атаман казачьей организации заявил, что их не признает, а генпрокуратуру Украины считает нелегитимной и де-юре несуществующей.

В Крыму, по данным МУС, с 26 февраля 2014 года и в дальнейшем совершались преступления, в том числе убийства, пытки, незаконные лишения свободы, принуждение к службе в армии, высылка части населения, а также «захват имущества противника, которое не объясняется нуждами войны, включая частное имущество и культурные ценности».

Дело «Ситуация в Украине» стало объектом предварительного расследования Международного уголовного суда в апреле 2014 года. Тогда правительство Украины подало декларацию в суд, признав тем самым его юрисдикцию в данном вопросе.

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Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Гаагский суд, Крым, Донбасс
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