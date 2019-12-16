Захарова отреагировала на отказ во въезде на Украину журналистам НТВ

Ситуация с запретом на въезд на Украину российским журналистам становится все больше похожа на сюжет советского фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook. Ранее телеканал НТВ сообщил, что еще одному его журналисту — третьему по счету — запретили въезд в страну.

Захарова сравнила происходящее со сценой с «мальчиком с сачком» из фильма. «Видимо, боятся услышать: «А че это вы тут делаете? Кино-то уже кончилось», — написала Захарова.

Ранее украинская погранслужба запретила въезжать на Украину трем корреспондентам НТВ. Сергею Савину отказали во въезде из-за того, что он «незаконно посещал временно оккупированные территории в Донецкой области», а Александре Тонких — из-за посещения Крыма. Алексей Чеботарев — третий журналист, которого коснулся запрет, заявил, что не бывал ни в Крыму, ни в Донбассе и не работал над материалами об Украине. Он не смог подтвердить цель своего визита в страну.