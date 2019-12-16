Нецензурно выразившаяся при молодежи чиновница из Ленобласти уволилась

Начальник отдела по молодежной политике администрации города Сосновый Бор в Ленинградской области Александра Позднякова, которая нецензурно выразилась во время выступления на молодежном форуме, уволилась. Об этом РБК сообщили в пресс-службе администрации Сосновоборского городского округа.

«Александра Позднякова уволилась по собственному желанию», — заявили в пресс-службе.

Ранее в Сети появилось видео, в котором Позднякова, призывая молодежь усердно работать, выразилась с использованием нецензурной лексики. Сама чиновница объяснила, что таким образом хотела привлечь внимание молодой аудитории. По ее словам, в ее речи выражение «вполне вписалось», а слушатели «оторвались от телефонов».

Сразу после инцидента администрация округа решила созвать комиссию по этике и провести работу «с оргвыводами по соблюдению норм поведения муниципального служащего».

