Власти в Ленобласти созовут комиссию из-за видео с матерящейся чиновницей

Власти в Ленобласти созовут комиссию из-за видео с матерящейся чиновницей

Администрация Сосновоборского городского округа Ленинградской области намерена рассмотреть на комиссии по этике инцидент с нецензурным выступлением начальника отдела по молодежной политике Александры Поздняковой во время добровольческого форума. Об этом администрация округа сообщила ТАСС.

«В отношении сотрудника администрации будет проведена работа с оргвыводами по соблюдению норм поведения муниципального служащего», — заявили агентству в администрации.

Видео с выступлением чиновницы появилось в Telegram-каналах. В своей речи она, призывая молодежь усердно работать, выразилась с использованием нецензурной лексики.