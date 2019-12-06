Общество , 06 дек, 22:44
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Власти в Ленобласти созовут комиссию из-за видео с матерящейся чиновницей
Администрация Сосновоборского городского округа Ленинградской области намерена рассмотреть на комиссии по этике инцидент с нецензурным выступлением начальника отдела по молодежной политике Александры Поздняковой во время добровольческого форума. Об этом администрация округа сообщила ТАСС.
«В отношении сотрудника администрации будет проведена работа с оргвыводами по соблюдению норм поведения муниципального служащего», — заявили агентству в администрации.
Видео с выступлением чиновницы появилось в Telegram-каналах. В своей речи она, призывая молодежь усердно работать, выразилась с использованием нецензурной лексики.