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Глава МВД Эстонии извинился за свои слова о премьер-министре Финляндии

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме попросил извинений у премьер-министра Финляндии Санны Марин за резкие слова, сказанные в ее адрес.

15 декабря, комментируя назначение Марин на пост главы правительства в эфире радиостанции Tre Raadio, Хельме заявил, что «продавщица поднялась до премьер-министра», а в правительство вошли «уличные активисты и необразованные люди».

«Это конкретное предложение о премьер-министре Финляндии, которое вы истолковали как унижающее ее, я в действительности истолковал как признание», — сказал Хельме журналистам, передает ERR. По его словам, его фраза означала признание того, что «с низкого социального уровня можно подняться на вершину политики». Он попросил прощения у премьер-министра Финляндии за свои «неверно понятые» слова.

Финский парламент выбрал 34-летнюю Санну Марин на пост главы правительства 10 декабря. Марин — заместитель председателя правящей в Финляндии Социал-демократической партии (СДП). Ранее она была продавцом в универмаге Sokos, затем работала в мэрии города Тампере, в 2008–2009 годах снова стала продавцом в Everdeal Retail Oy. Кроме того, Марин стажировалась в финском Минфине и в правозащитной организации Amnesty International. Политикой она занялась в 2006 году.

Ранее 16 декабря президент Эстонии Керсти Кальюлайд в телефонном разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинистё извинилась за слова Хельме.

Сама Марин по поводу слов Хельме заявила, что гордится своей страной, где «кассир магазина может стать премьер-министром».
 

Теги: Эстония, Финляндия, извинения, премьер-министр
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