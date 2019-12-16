Глава МВД Эстонии назвал «продавщицей» нового премьера Финляндии

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме раскритиковал избрание на должность премьера-министра Финляндии 34-летнюю Санну Марин, ставшей самой молодой главой правительства в мире. Об этом заявил в эфире радиостанции TRE Raadio, передает газета Postimees.

«Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился», — сказал он. По словам Хельме, в случае с Финляндией «продавщица поднялась до премьер-министра», а в правительство вошли «уличные активисты и необразованные люди».

Эстонский министр считает, что левые политические силы приведут в упадок соседнее государство и сделают из Финляндии «какую-то европейскую провинцию». Он заявил, что следующей силой, которая возглавит правительство, станет правая оппозиционная партия «Истинные финны».

10 декабря парламент Финляндии избрал представителя Социально-демократической партии Санну Марин. Глава предыдущего правительства, сформированного в июне 2019 года, Антти Ринне покинул свой пост, который он занимал с 2019 года, после скандала вокруг забастовки государственного почтового сервиса Финляндии Posti, и национальной авиакомпании Finnair.



