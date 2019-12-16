Президент Эстонии извинилась за слова главы МВД о премьере Финляндии

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в телефонном разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинистё извинилась за слова своего коллеги по правительству, министра внутренних дел Марта Хельме, о премьер-министре Финляндии Санне Марин.

«По просьбе президента Кальюлайд президент Ниинистё направил извинения премьер-министру Финляндии Санне Марин и правительству», — говорится в сообщении канцелярии президента Финляндии Саули Ниинистё. Телефонный разговор состоялся по инициативе президента Эстонии, уточняет канцелярия финского президента.

Парламент Финляндии выбрал новую главу правительства — 34-летнюю Санну Марин — 10 декабря. Марин — заместитель председателя правящей в Финляндии Социал-демократической партии (СДП).

Комментируя этот факт радиостанции TRE Raadio глава эстонского МВД Март Хельме заявил, что «продавщица поднялась до премьер-министра», а в правительство вошли «уличные активисты и необразованные люди». По его словам, эти люди способны сделать из страны «европейскую провинцию».

Как следует из биографии на личном сайте Марин, с 2004 по 2005 год она была продавцом в универмаге Sokos, следующие два года работала в мэрии города Тампере, а в 2008–2009 годах вновь работала продавцом в Everdeal Retail Oy. Кроме того, она стажировалась в финском Минфине (2010 год), а в 2012-м — в правозащитной организации Amnesty International. Политикой она занялась в 2006 году, тогда же она вступила в Социал-демократическую партию.