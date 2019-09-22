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Минздрав начал готовить законопроект о бесплатной выдаче лекарств

Минздрав России готовит проект, согласно которому пациенты смогут бесплатно или со значительной скидкой получать назначенные врачом жизненно необходимые лекарства. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу ведомства Веронику Скворцову.

В настоящий момент получать бесплатные медикаменты могут лишь льготники: инвалиды, дети до трех лет и люди, болеющие определенными заболеваниями (к примеру, диабетом). Благодаря новой системе, которая может вступить в силу уже в 2020 году, на бесплатные лекарства или существенную скидку смогут претендовать и другие россияне, нуждающиеся в длительном лечении.

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Скворцова отметила, что россиянам не стоит сразу ждать полного возмещения стоимости лекарств по всем видам заболеваний для всех граждан. Глава Минздрава сообщила, что в Омске был проведен пилотный эксперимент, в рамках которого необходимыми лекарствами обеспечивали больных, перенесших дорогостоящие операции на сердце и сосудах. Схожий эксперимент прошел в Кирове, где медикаменты выдавались в профилактических целях гипертоникам. В обоих случаях удалось добиться снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

Глава Минздрава сообщила, что в ведомстве обсуждаются и другие варианты реализации проекта, включая бесплатную выдачу лекарств детям до 14 лет или до их совершеннолетия.

Ранее в ведомстве уже сообщали о подготовке реформы. В мае Скворцова заявила в интервью газете «Известия», что благодаря новой системе обеспечения амбулаторных пациентов лекарствами льготники будут получать необходимые медикаменты бесплатно, а прочие категории населения — со скидкой. В июле глава Минздрава сообщила «Российской газете», что система начнет действовать с 2023 года.

Теги: Минздрав, лекарства, Вероника Скворцова
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