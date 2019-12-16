Медведев подписал постановление о создании ТОР в Тулуне

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего развития (ТОР) в городе Тулун в Иркутской области. Об этом он рассказал в ходе совещания с вице-премьерами, сообщает сайт правительства России.

Глава правительства отметил, что территории нужны «собственные механизмы для саморазвития», чтобы разнообразить местную экономику, привлечь дополнительные инвестиции и снизить зависимость города от градообразующего предприятия.

В ТОР в Тулуне в ближайшие два с половиной года планируется инвестировать 1,3 млрд руб. и создать 550 новых рабочих мест. Там будет построен завод стеклокомпозитов, линия древесно-полимерного композита, создано производство по переработке дикоросов и модернизирован кондитерский цех, заявил на совещании вице-премьер правительства России Виталий Мутко.

По словам Мутко, территория опережающего развития должна создать условия для развития Тулуна и других населенных пунктов Иркутской области, которым этим летом наводнение нанесло большой ущерб. Общее число пострадавших составило 45 тыс. человек. Сумма ущерба, по предварительной оценке местных властей, достигла 29 млрд руб. Больше всего от стихии пострадал Тулун, где восстановлению не подлежат 450 домов.

«Чтобы поднять экономику всех пострадавших территорий, был принят специальный план экономического развития 11 регионов — 28 ноября мы его утвердили на комиссии», — сказал вице-премьер (цитата по ТАСС). Мутко добавил, что предполагается около 23 приоритетных инвестиционных проектов, которые будут созданы на этих территориях к 2024 году, объем инвестиций составит до 100 млрд руб.