Медведев подписал постановление о создании ТОР в Тулуне

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаРэп как литература
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 62,77 (+0,21) Quote, 12:17
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 69,94 (+0,08) Quote, 12:17
Синоптики допустили рекордно теплую погоду в Москве в середине недели Общество, 18:04 «Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов Технологии и медиа, 17:58 В Госдуму внесли законопроект об альтернативе смертной казни Общество, 17:53 Минздрав заявил о бесплатных лекарствах для перенесших инсульт и инфаркт Общество, 17:47 СК завел дело из-за смерти в больнице лечившегося от гайморита подростка Общество, 17:44 Десять принципов кадровой трансформации Pro, 17:42 Евгений Гашо — о долгосрочных эффектах столичной программы «Мой район» Партнерский материал, 17:42 Суд по запросу «Рамблера» заблокировал связанный с АПЛ контент «Матч ТВ» Спорт, 17:40 Путин подписал закон о штрафах до 5 млн руб. для СМИ-иноагентов Общество, 17:33 Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2022 года Общество, 17:31 На Уолл-Стрит дождались торговой сделки: куда пойдут акции Quote, 17:30 Как получить скидку при покупке недвижимости Партнерский материал, 17:27 Росстат заявил о резком замедлении роста промышленности в ноябре Экономика, 17:24 Почему Bitcoin может уничтожит полсотни различных отраслей Крипто, 17:24
Общество ,  
0 
Медведев подписал постановление о создании ТОР в Тулуне

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего развития (ТОР) в городе Тулун в Иркутской области. Об этом он рассказал в ходе совещания с вице-премьерами, сообщает сайт правительства России.

Глава правительства отметил, что территории нужны «собственные механизмы для саморазвития», чтобы разнообразить местную экономику, привлечь дополнительные инвестиции и снизить зависимость города от градообразующего предприятия.

В ТОР в Тулуне в ближайшие два с половиной года планируется инвестировать 1,3 млрд руб. и создать 550 новых рабочих мест. Там будет построен завод стеклокомпозитов, линия древесно-полимерного композита, создано производство по переработке дикоросов и модернизирован кондитерский цех, заявил на совещании вице-премьер правительства России Виталий Мутко.

По словам Мутко, территория опережающего развития должна создать условия для развития Тулуна и других населенных пунктов Иркутской области, которым этим летом наводнение нанесло большой ущерб. Общее число пострадавших составило 45 тыс. человек. Сумма ущерба, по предварительной оценке местных властей, достигла 29 млрд руб. Больше всего от стихии пострадал Тулун, где восстановлению не подлежат 450 домов.

«Чтобы поднять экономику всех пострадавших территорий, был принят специальный план экономического развития 11 регионов — 28 ноября мы его утвердили на комиссии», — сказал вице-премьер (цитата по ТАСС). Мутко добавил, что предполагается около 23 приоритетных инвестиционных проектов, которые будут созданы на этих территориях к 2024 году, объем инвестиций составит до 100 млрд руб.

В сентябре в Минэкономразвития рассказали, что выделили 500 млн руб. из резервного фонда на поддержку предпринимателей Тулуна. Также в министерстве сообщили, что в городе было организовано представительство фонда поддержки предпринимательства — государственной микрокредитной организации, предоставляющей льготные займы предпринимателям под 1%. Также был подготовлен проект постановления правительства о создании на территории города режима ТОР.
 

Теги: Дмитрий Медведев, Виталий Мутко
Материалы по теме
Минэкономразвития ответило на критику Мутко в адрес Орешкина
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter