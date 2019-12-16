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Политика ,  
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Глава МИД Украины назвал даты для нового перемирия в Донбассе

О новом перемирии в Донбассе может быть объявлено 20 или 21 декабря, заявил в интервью УНИАН министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. По его словам, этот вопрос планируют обсудить на ближайшем заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ), которое намечено на 18 декабря.

Пристайко пояснил, что именно ТКГ уполномочена лидерами стран «нормандской четверки» обеспечить принятие технического решения о том, «когда, в какое время и с какого момента объявляется перемирие».

«Мы планировали где-то ближе к 24-му числу. Лидеры были более осторожны и попросили до конца декабря, до 31-го», — сказал министр, отметив, что в любом случае достаточно времени для того, чтобы реализовать новое перемирие до конца года.

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О чем «нормандская четверка» договорилась и не договорилась в Париже

В ходе состоявшегося 9 декабря в Париже саммита в «нормандском формате» была достигнута договоренность о полном прекращении огня на востоке Украины до конца 2019 года.

Комментируя соглашение, министр обороны Украины Андрей Загороднюк говорил, что на линии соприкосновения Вооруженных сил Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется установить «полное, всестороннее и бессрочное прекращение огня», контроль за соблюдением которого должно обеспечить расширение мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. 

Теги: Донбасс, Украина
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