В Санкт-Петербурге мужчина открыл стрельбу с балкона из охотничьего ружья

Житель Санкт-Петербурга открыл стрельбу с балкона своей квартиры в доме № 25 на Советском проспекте, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Правоохранители установили, что 70-летний мужчина в ночь на 15 декабря поссорился с женой и несколько раз выстрелил из охотничьего ружья в сторону супруги и дочери, которые в этот момент находились на улице. В полицию с сообщением о стрельбе обратилась дочь мужчины. В результате стрельбы никто не пострадал.

В отношении стрелка составлен административный протокол по статье 20.13 КоАП РФ (стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах), уточнили в главке. Полиция проводит проверку.

14 декабря неизвестные устроили стрельбу на овощебазе во Фрунзенском районе Петербурга. В полиции установили, что на парковке пять человек вышли из машин и начали стрелять, а затем скрылись с места происшествия.

12 декабря в Москве злоумышленники обстреляли такси и похитили у пассажирки сумку с 400 тыс. руб.