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Общество ,  
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На овощебазе в Петербурге неизвестные открыли стрельбу и скрылись

Вечером 13 декабря в Санкт-Петербурге произошел инцидент со стрельбой на территории овощной базы на улице Софийской во Фрунзенском районе. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

В 17:15 в полицию позвонил сотрудник частного охранного предприятия, который рассказал о конфликте между пятью мужчинами на территории овощебазы. Когда полицейские прибыли на место, они обнаружили два автомобиля — Nissan Teana и Volkswagen Polo, рядом с которыми находились гильзы от травматического оружия.

Сотрудники органов установили, что пятеро неизвестных вышли из машин на парковке и устроили стрельбу. После этого они скрылись с места происшествия.

Полиция установила хозяина одной из иномарок, который рассказал, что машиной пользуется его знакомый 1987 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

Автомобили отдали экспертам для дополнительного осмотра. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Сейчас полиция ищет участников перестрелки.

В ночь на 7 декабря в Москве в одном из кафе на Таганской улице между посетителями произошел конфликт, во время которого мужчина начал стрелять из травматического пистолета. После этого участники драки разбежались. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство».

Теги: уголовное дело, Петербург, новости РБК, стрельба
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