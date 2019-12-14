На овощебазе в Петербурге неизвестные открыли стрельбу и скрылись

На овощебазе в Петербурге неизвестные открыли стрельбу и скрылись

Вечером 13 декабря в Санкт-Петербурге произошел инцидент со стрельбой на территории овощной базы на улице Софийской во Фрунзенском районе. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

В 17:15 в полицию позвонил сотрудник частного охранного предприятия, который рассказал о конфликте между пятью мужчинами на территории овощебазы. Когда полицейские прибыли на место, они обнаружили два автомобиля — Nissan Teana и Volkswagen Polo, рядом с которыми находились гильзы от травматического оружия.

Сотрудники органов установили, что пятеро неизвестных вышли из машин на парковке и устроили стрельбу. После этого они скрылись с места происшествия.

Полиция установила хозяина одной из иномарок, который рассказал, что машиной пользуется его знакомый 1987 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

Автомобили отдали экспертам для дополнительного осмотра. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Сейчас полиция ищет участников перестрелки.