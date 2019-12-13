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Общество ,  
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В Москве неизвестные обстреляли такси и похитили 400 тыс. руб.

На юго-западе Москвы неизвестные обстреляли такси и ограбили пассажирку, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным полиции, нападение произошло вечером 12 декабря на Чонгарском бульваре. Автомобиль такси Hyundai Solaris, в котором находилась индивидуальный предприниматель 1960 года рождения, остановился на светофоре. К этой машине подъехало другое такси, из которого вышли трое неизвестных в масках и сделали несколько выстрелов по стеклам, а затем разбили стекло задней двери.

Злоумышленники похитили у пассажирки сумму с 400 тыс. руб. и скрылись. Полиция начала по факту произошедшего проверку.

Общество
В Москве с топорами напали на автомобиль и украли 1 млн руб.

В середине октября неизвестные напали на водителя Mercedes на Ленинском проспекте. Они на трех иномарках преградили ему путь и открыли стрельбу, после чего избили мужчину, похитили его сумку и скрылись. По данным СМИ, у водителя украли несколько миллионов рублей.

Теги: такси, нападение, обстрел, Москва, ограбление, новости РБК
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