В Москве неизвестные обстреляли такси и похитили 400 тыс. руб.

На юго-западе Москвы неизвестные обстреляли такси и ограбили пассажирку, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным полиции, нападение произошло вечером 12 декабря на Чонгарском бульваре. Автомобиль такси Hyundai Solaris, в котором находилась индивидуальный предприниматель 1960 года рождения, остановился на светофоре. К этой машине подъехало другое такси, из которого вышли трое неизвестных в масках и сделали несколько выстрелов по стеклам, а затем разбили стекло задней двери.

Злоумышленники похитили у пассажирки сумму с 400 тыс. руб. и скрылись. Полиция начала по факту произошедшего проверку.

В середине октября неизвестные напали на водителя Mercedes на Ленинском проспекте. Они на трех иномарках преградили ему путь и открыли стрельбу, после чего избили мужчину, похитили его сумку и скрылись. По данным СМИ, у водителя украли несколько миллионов рублей.