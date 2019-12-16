Артисты «Квартала 95» спели песню о невыполненных обещаниях Зеленского

Артисты студии «Квартал 95» спели на концерте песню, в которой напомнили президенту Владимиру Зеленскому о невыполненных обещаниях. Запись выступления опубликовала в своем Intagram пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

В песне звучат следующие слова: «Есть к вам вопросики, весна прошла давно — еще не сел никто. А что, зимой у вас сажать не принято?»

Один из предвыборных лозунгов Зеленского звучал так: «Весна придет — сажать будем». После его инаугурации на Украине были заведены уголовные дела против бывшего президента страны Петра Порошенко и его соратников. Самого экс-президента обвиняют в недостоверных данных в декларации, госизмене, вмешательстве в деятельность судей, легализации преступных доходов.

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский является основателем «Квартала 95» и до своего избрания президентом был его художественным руководителем.