Рогозин сообщил о рисках разрушения недостроенных объектов на Восточном

Недостроенные объекты первой очереди на космодроме Восточный могут начать разрушаться, если их не завершить. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на пресс-конференции на космодроме, пишет «РИА Новости».

«Если эти объекты не достроить сейчас, завтра этих объектов не будет, они просто будут разрушаться», — сказал он. По его словам, чтобы не допустить этого, возведение объектов будет завершено.

Речь идет о жилье, котельных, депо, автомобильных и железных дорогах. Степень готовности этих объектов варьируется от 10% до 90%. Например, построено только 750 квартир из запланированных 1700.

По словам главы «Роскосмоса», проблема недостроев заключается в том, что сложно восстановить их проектную документацию. Достройка этих объектов должна идти параллельно с работами по второй очереди космодрома.