В Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за снега и обледенения

В Москве и Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за снега, обледенения и прочих опасностей. Это следует из прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра.

«Желтый» уровень предполагает потенциально опасную погоду. Предупреждение о снеге и обледенении будет действовать до 16:00 16 декабря, а предупреждение о прочих опасностях — до 17 декабря. Также до 17 декабря в Московской области ожидается усиленный ветер.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в воскресенье, 15 декабря, в Москве должен пройти мокрый снег и ледяной дождь. По его словам, это связано с «гигантским» циклоном, который движется с запада. Тишковец отметил, что ледяной дождь ожидается в отдельных районах Москвы с 12:00 до 14:00. По словам синоптика, всю следующую неделю москвичей ожидает теплая, пасмурная и туманная погода.