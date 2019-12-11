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Треть работодателей не будет премировать сотрудников по итогам года

Треть работодателей (34%) не планирует премировать своих сотрудников по итогам года. Только в 16% компаний премии собираются выдать всем сотрудникам, а в 20% премии получат лишь некоторые отделы или работники. Это вытекает из исследования портала Superjob.

В то же время рассчитывают на премию к Новому году 29% россиян, причем наиболее оптимистично настроены молодые сотрудники. Об ожидании премии заявили 41% респондентов моложе 24 лет и 25% сотрудников старше 45 лет.

По сравнению с прошлым годом количество работодателей, намеренных премировать всех сотрудников, снизилось, следует из опроса. В 2018 году об этом заявил практически каждый пятый (21%) работодатель. Больше было и тех компаний, в которых предполагали выдать премии определенным сотрудникам или отделам (24%). Меньше всего работодателей (по 13%) были готовы выплачивать новогодние премии в 2014 и 2015 годах.

Реже всего сотрудники рассчитывали на премии в 2016 году (21%). Сейчас настрой на годовую премию у работников достиг пика за рассматриваемый период в девять лет (подобные исследования проводятся с 2010 года). В Superjob это связывают с тем, что в прошлом году компаний, выплативших годовые премии, было максимально много за последние десять лет (45%).

В 2018 году, по данным аналогичного исследования сервиса Rabota.ru, лишь 18% работодателей рассказали о готовности премировать всех сотрудников, более половины работодателей (58%) не собирались выдавать премии, а о намерении наградить отдельные категории работников заявили в 24% компаниях. 

Теги: опрос, премии, работодатель
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