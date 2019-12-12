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Четверть россиян сообщили об угрозе увольнения
26% россиян положительно ответили на вопрос о том, существует ли для них угроза увольнения работодателем. Минтруд в ноябре сообщал, что российские компании до конца года собираются уволить только 0,4% от общего числа рабочей силы
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

26% россиян положительно ответили на вопрос о том, существует ли для них угроза увольнения работодателем. Об этом свидетельствуют результаты опроса рекрутинг-платформы HeadHunter, с которыми ознакомились «Известия».

Опрос проводился в четвертом квартале 2019 года среди 20,5 тыс. человек. На вопрос об угрозе увольнения «точно да» и «скорее да» ответили 9% и 17% респондентов соответственно. В годовом выражении показатель вырос на 1%, отмечают «Известия». При этом 33% опрошенных выразили «абсолютную» уверенность в том, что не потеряют свое место, а 30% предположили, что увольнения вероятнее всего не произойдет. Еще 10% не смогли однозначно ответить на вопрос.

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Меньше других увольнения опасаются работники сфер науки и образования, а также добычи сырья и консультирования. Больше остальных сокращения ожидают сотрудники отрасли безопасности, банков и инвестиций, а также управления персоналом.

При этом, отмечают «Известия» со ссылкой на данные Минтруда, по состоянию на 6 ноября, «в ближайшие пару месяцев» российские компании собираются уволить примерно 281 тыс. человек, то есть 0,4% от общего числа рабочей силы в стране (72,2 млн человек). В то же время, согласно октябрьскому опросу HeadHunter среди 150 работодателей, почти каждая десятая компания в 2020 году готовится провести увольнения. Однако в том же опросе 62% респондентов спрогнозировали рост числа своих сотрудников в следующем году.

Автор: Артём Губенко
Теги: Россияне, работа, опрос
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